OM : Avant le choc, un adversaire se lâche sur Aubameyang

Jean de Teyssière

Deux jours après l'élimination du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (0-2 score cumulé), l'OM voudra évidemment faire bonne figure et se qualifier pour la finale de la Ligue Europa. Mais les hommes de Jean-Louis Gasset devront se confronter à l'Atalanta Bergame de Sead Kolasinac, qui se méfie de Pierre-Emerick Aubameyang, mais pas que.

Pour l'Atalanta Bergame, la perspective de disputer une finale de Ligue Europa est exceptionnelle. En conférence de presse, l'entraîneur de l'Atalanta, Gian Piero Gasperini avouait même que « pour la valeur en soi, la possibilité d'atteindre la première finale européenne de l'Atalanta, c'est le match le plus important de tous les temps ». L'OM est prévenu, ses adversaires seront déterminés.

Kolasinac déjà de retour face à l'OM ?

La semaine dernière, lors du match aller au Vélodrome (1-1), Sead Kolasinac retrouvait un stade qu'il connaît bien, pour y avoir disputé une saison et demie. Mais les retrouvailles ont été de courte durée puisqu'il est sorti blessé aux ischios jambiers à la 17ème minute de jeu. L'ancien joueur de l'OM a annoncé en conférence son (presque) rétablissement : « Avec le staff médical, je fais tout pour me rétablir rapidement. Demain, je ne serai pas dans les meilleures conditions, mais c'est sûr que je vais tout donner. La question de savoir si je serai sur le terrain ou non doit être posée à l'entraîneur. J'ai eu une blessure qui a pris plus de temps que prévu, j'aimerais revenir le plus vite possible. »

L’OM a trouvé son sauveur ! https://t.co/kS7bNHmmCl pic.twitter.com/UGdBSPAO4x — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

«Il ne s'agit pas seulement d'Aubam', il faut faire attention à toute l'équipe»