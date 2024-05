Vente OM : La grande annonce du clan McCourt

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Frank McCourt n'a pas l'intention de laisser sa place à de nouveaux investisseurs. Selon des membres de son entourage, le propriétaire de l'OM veut s'inscrire sur la durée, malgré les difficultés rencontrées ces dernières semaines. A la tête du club, Pablo Longoria devrait poursuivre sa mission, aux côtés de son bras droit Mehdi Benatia.

La vente de l'OM n'a toujours pas été annoncée. Et cela ne devrait pas être le cas dans les prochaines semaines. Frank McCourt devrait bien être aux manettes la saison prochaine, aux cotés de Mehdi Benatia et bien sûr de Pablo Longoria comme l'a confirmé Florent Germain.





Longoria confirmé à l'OM, Benatia aussi

« Je ne sais pas si c’est nécessaire que Frank McCourt prenne la parole désormais. Je pensais que cette petite guerre en interne tiendrait jusqu’à la fin de la saison et obligerait l’actionnaire à mettre les choses au clair. Mais ce qui s’est tramé en coulisses ces 15 derniers jours, cela nous a donné des réponses. Pablo Longoria devrait s’inscrire dans la durée. Stéphane Tessier va quitter le club, avec qui il était en conflit. Ce sera fait en fin de saison. Le tandem fort c’est donc Longoria et Benatia » a confié le journaliste de RMC.

McCourt n'a pas l'intention de partir