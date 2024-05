OM : Gasset interpelle ses joueurs après la désillusion !

La rédaction

Beaucoup de supporters phocéens ont dû être très déçus jeudi soir. L’Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse de l’Atalanta Bergame en demi-finale retour de la Ligue Europa, après un match aller qui avait accouché d’un score nul. Mais les Phocéens sont totalement passés à côté de leur rencontre, et Jean-Louis Gasset réclame une remobilisation à ses joueurs.

La chute a été rude. L’Olympique de Marseille et ses supporters y croyaient, mais tous ont été douchés par une équipe de l’Atalanta Bergame dans un grand soir. Les Phocéens ne sont jamais parvenus à prendre le contrôle de la partie en 90 minutes et se sont inclinés sur le lourd score de 0-3. Sur RMC , Jean-Louis Gasset, entraîneur des Olympiens, a donné son sentiment après cet énorme revers.

« Dans l'agressivité, on a été en dessous »

Dès les premières minutes, l’Atalanta a mis bien plus d’intensité dans son match, récupérant des ballons dans la moitié de terrain marseillaise. Tout au long de la rencontre, les Phocéens ont semblé trop timoré. Une attitude que Jean-Louis Gasset a du mal à expliquer : « C'est une incompréhension de passer d'une semaine où on a rivalisé avec eux dans l'agressivité et l'envie, puis de s'être fait manger dans l'agressivité ce soir. On a fait 2 ou 3 fautes sur ce match, alors que eux ils étaient très agressifs quand ils n'avaient pas le ballon. Dans l'agressivité, on a été en dessous. » constate amèrement Gasset.

« Je demande l'union sacrée à tout le monde »