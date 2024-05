Vente OM : «Du haut niveau mondial», l’Arabie Saoudite prépare du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton sur la vente de l'OM continue de faire parler. Deux camps s'opposent : ceux qui annoncent la vente prochaine du club marseillais, et d'autres qui indiquent que ces rumeurs n'ont aucun fondement. Thibaud Vézirian fait partie du premier clan. Selon le journaliste, ce dossier a été bouclé il y a déjà plusieurs semaines en coulisses.

La presse anglaise s'est penché sur la situation de l'OM. The Guardian s'est attardé sur l'avenir incertain de Frank McCourt, aux abonnés absents ces dernières semaines. Malgré cette situation, le propriétaire du club n'a pas l'intention de passer la main. Alors info ou intox ? A en croire Thibaud Vézirian, ceci ne serait que foutaise.





Ce joueur de l'OM fait une promesse pour son «rêve» https://t.co/IfDFKh0zNz pic.twitter.com/XMAsbCax6y — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Vézirian ne dévie pas de sa trajectoire

« L’article de Guardian sur McCourt est sorti samedi, mais personne n’en a parlé. Du coup, l’OM a envoyé plein de comptes communautaires pour relayer cette info lundi. Plein de comptes ont relayé de manière orchestrée que McCourt voulait rivaliser avec les plus grands, qu’il voulait réinvestir et qu’il ne voulait pas vendre. Quand tu es réellement engagé dans un club, tu n’as pas besoin d’aller dire à un journaliste que tu vas investir. Tu es propriétaire d’un club, tu n’as pas besoin d’annoncer que tu vas continuer à investir, c’est normal de le faire non-stop » a déclaré le journaliste.

« Ça s’appelle de la com’ »