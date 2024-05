Ce joueur de l'OM fait une promesse pour son «rêve»

Jean de Teyssière

En 2018, l'OM avait réalisé une superbe épopée en Ligue Europa, atteignant la finale. Défait par l'Atlético de Madrid (0-3) d'un Antoine Griezmann en feu avant d'être sacré champion du monde quelques semaines plus tard, l'OM pourrait revivre le même rêve de remporter la Ligue Europa. Jordan Veretout, milieu de terrain de l'OM, l'espère et promet de tout donner pour que cela se réalise.

La Ligue des Champions étant inaccessible à l'OM cette saison en Ligue 1, il ne leur reste qu'une seule façon d'y accéder : remporter la Ligue Europa. Pour cela, il faut d'abord passer par l'obstacle de la demi-finale : l'Atalanta Bergame.

«C'est le rêve d'un footballeur de jouer des matchs comme ça»

En conférence de presse ce mercredi, le milieu de terrain de l'OM, Jordan Veretout, parle de cette demi-finale retour face à l'Atalanta Bergame, qui pourrait les emmener à Dublin, le 22 mai prochain en cas de qualification : « Il n'y a pas de match... C'est le rêve d'un footballeur de jouer des matchs comme ça, le rêve d'un footballeur de gagner des titres. On est là pour ça, on est l'OM. Amener les supporters à Dublin ce serait déjà énorme, après on verra. Ce n'est pas tous les jours qu'on joue une demie de Coupe d'Europe. »

«On est à 90 voire 120 minutes d'une finale, on va tout donner, rien lâcher»