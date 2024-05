OM : Grande nouvelle pour Gasset !

Hugo Chirossel

Après son nul à domicile la semaine dernière au Stade Vélodrome (1-1), l’OM se déplace sur la pelouse de l’Atalanta jeudi, pour sa demi-finale retour de Ligue Europa. Si Jean-Louis Gasset a souvent dû innover au moment de faire ses compositions d’équipe, il devrait cette fois-ci avoir un groupe quasiment au complet pour cette rencontre.

Absent depuis le mois de novembre dernier, Valentin Rongier ne devrait pas rejouer d’ici à la fin de la saison. Avant la réception de l’Atalanta la semaine dernière en demi-finale de la Ligue Europa, Jean-Louis Gasset avait donné des nouvelles du capitaine de l’OM : « Sur Rongier, non, il ne sera pas encore avec nous au match retour . » Valentin Rongier devrait en revanche être la seule absence dans les rangs de l’OM pour le match retour face à l’Atalanta jeudi prochain.

L’OM sera au complet contre l’Atalanta

Comme indiqué par L'Équipe , mis à part Valentin Rongier donc, Jean-Louis Gasset va pouvoir compter sur un groupe au complet jeudi à Bergame. Seuls Jean Onana, Ulisses Garcia et Pape Gueye, qui ne sont pas inscrits sur la liste UEFA, ne seront pas à la disposition de l’entraîneur de l’OM. Ce dernier pourra cette fois-ci compter sur Samuel Gigot, suspendu au match aller, ainsi que sur Quentin Merlin, qui a disputé ses premières minutes après sa blessure à la cheville lors du match aller.

Gasset devrait de nouveau choisir le 3-5-2

Dans ces conditions, Jean-Louis Gasset devrait de nouveau aligner un 3-5-2, avec Jonathan Clauss dans le couloir droit. À gauche, Quentin Merlin, en jambes lors de son entrée pendant le match aller, devrait être titularisé à la place de Luis Henrique. Malgré ses soucis au genou, Chancel Mbemba sera bien présent dans la défense de l’OM, aux côtés de Leonardo Balerdi et Samuel Gigot. Jordan Veretout, Geoffrey Kondogbia et Amine Harit seront alignés au milieu de terrain, derrière le duo composé de Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr devant.