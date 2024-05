Calvaire confirmé pour un joueur de l’OM

Jean de Teyssière

L'OM de Jean-Louis Gasset prépare la réception de l'Atalanta Bergame ce jeudi, pour le compte des demi-finales de la Ligue Europa. Pour cette rencontre, l'entraîneur phocéen pourra compter sur un effectif bien fourni, même s'il manquera encore et toujours Valentin Rongier, toujours blessé, qui ne sera même pas remis pour le match retour.

Ce jeudi, le stade Vélodrome sera chaud bouillant pour accueillir l'équipe italienne de l'Atalanta Bergame. Les hommes Gian Piero Gasperini affronteront l'OM dans cette demi-finale aller pour tenter de prendre la meilleure option possible en vue d'une place pour la finale.

Rongier blessé depuis sept mois

En novembre dernier, Valentin Rongier s'est fracturé la rotule et il était prévu qu'il soit forfait au moins trois mois. Mais cette blessure est visiblement tenace pour l'ancien Nantais puisqu'il n'a toujours pas retrouvé le chemin de la compétition avec l'OM...

OM : Transfert «obligatoire» à une condition ! https://t.co/ng6eYkB82Z pic.twitter.com/xkYpiD7yc9 — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

«Rongier, non, il ne sera pas encore avec nous au match retour»