Avant le choc, un cadre de l’OM fait une promesse

Jean de Teyssière

Ce jeudi, l'OM jouera le match le plus important de sa saison face à l'Atalanta Bergame, en demi-finale de la Ligue Europa. Les hommes de Jean-Louis Gasset compteront sur un stade Vélodrome bouillant pour les aider à venir à bout d'une équipe ayant réussi l'exploit d'éliminer Liverpool au tour précédent. Jonathan Clauss, le latéral droit de l'OM, promet en tout cas une équipe courageuse et pleine de personnalité.

Trois semaines après avoir éliminé Benfica, l'OM retrouve la Coupe d'Europe et la Ligue Europa. Ce jeudi, la première manche de cette demi-finale face à l'Atalanta Bergame aura lieu et l'OM serait bien inspiré de faire un bon résultat s'il souhaite avoir une chance d'accéder à la finale. Loin des places qualificatives pour la Ligue des Champions, le seul moyen pour les Marseillais est de remporter cette Ligue Europa. Et donc de battre l'Atalanta Bergame.

«On sait l'importance de la Coupe d'Europe, ce sont des matchs couperets»

En conférence de presse avant la rencontre face à l'Atalanta Bergame, Jonathan Clauss a été interrogé sur cette rencontre : « On sait l'importance de la Coupe d'Europe, ce sont des matchs couperets, on sait à quoi s'attendre, on l'a déjà vécu avec Benfica, on sait que ce sera un match déterminant. Psychologiquement, il va falloir être ultra attentifs. On a le sentiment d'avoir construit un vrai groupe d'hommes, de franchise et d'humilité. Il n'y a aucun boudeur, aucun râleur. On a une franchise qui nous a permis d'en arriver. On se regarde tous dans les yeux. On a les crocs pour la suite. Se qualifier au courage, il faudra d'autres ingrédients. »

«Il faut de la personnalité pour se qualifier et on en aura»