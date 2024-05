Une star de l’OM en feu, le vestiaire lui fait une énorme demande

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, Pierre-Emerick Aubameyang affole les compteurs avec l’OM qui semble enfin avoir trouvé son grand attaquant. Interrogé sur le rendement de son coéquipier, Jordan Veretout se dit très impressionné, mais espère surtout que le Gabonais va poursuivre sur sa lancée.

Arrivé l'été dernier à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang a connu des débuts difficiles à Marseille, mais depuis quelques semaines, il enchaîne les buts au point de s'imposer comme le grand attaquant qu'attendent les Marseillais depuis plusieurs années. Jordan Veretout est d'ailleurs dithyrambique au sujet de son coéquipier.

«Il est en feu, il a les jambes»

« Il est en feu, il a les jambes. On ne voit pas ses 34 ans ! Il fait les efforts et il enchaîne les matches. C’est un grand professionnel, et il se donne les moyens. Quand ça allait un peu moins bien en début de saison, il est remis en question et il a fait deux fois plus d’efforts », lâche-t-il dans les colonnes de La Provence .

Veretout espère qu'Aubameyang va continuer