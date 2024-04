L'OM a recruté une star «en feu» !

La rédaction

Qualifié en demi-finale de la Ligue Europa après sa victoire contre Benfica, l’Olympique de Marseille s’apprête à défier l’Atalanta Bergame. Pour parvenir à se hisser en finale, l’équipe de Jean-Louis Gasset aura besoin de toutes ses forces en présence, et notamment de Pierre-Emerick Aubameyang dont l'état de forme est salué par Jordan Veretout.

C’est une semaine historique qui s’ouvre pour le football français. Le Paris-Saint Germain s’apprête à croiser le fer avec le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions, tandis que l’Olympique de Marseille affrontera l’Atalanta Bergame en Ligue Europa, au même stade de la compétition. Homme fort de la belle campagne marseillaise, Pierre-Emerick Aubameyang a été couvert de louanges par son coéquipier Jordan Veretout, dans les colonnes de La Provence .

« Il est en feu »

Arrivé à l’OM l’été dernier après l’expiration de son contrat avec Chelsea, l’avant-centre gabonais semble impressionner Jordan Veretout : « Il est en feu, il a les jambes. On ne voit pas ses 34 ans ! Il fait les efforts et il enchaîne les matches. C’est un grand professionnel, et il se donne les moyens. Quand ça allait un peu moins bien en début de saison, il est remis en question et il a fait deux fois plus d’efforts », indique le milieu de terrain marseillais.

« Il réussit tout ce qu’il fait »