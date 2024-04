L’OM a trouvé son porte bonheur ?

Arnaud De Kanel

Auteur du but de la gagne face au RC Lens dimanche soir, Pape Gueye fait les gros titres ce lundi matin. Le milieu de terrain a démontré qu'il pouvait rendre de bons services lorsque Jean-Louis Gasset lui fait confiance mais le coach de l'OM ne pourra pas compter sur lui jeudi. En effet, Gueye n'est pas inscrit sur la liste de l'UEFA comme la saison passée avec le FC Séville. Un bon signe pour l'OM en vue du sacre ? Explications.

L'OM a repris sa marche en avant en décrochant la victoire face au RC Lens dimanche soir. Un succès permis grâce à un but libérateur de Pape Gueye. Le milieu de terrain sénégalais pourrait même devenir le porte bonheur de l'OM en Ligue Europa.

Mercato : «Un très bon joueur» va quitter l’OM ? https://t.co/b6IrVwmE9U pic.twitter.com/1p1PBFTqep — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

«Le match tombe bien»

« C'est un match parfait. Le match tombe bien, il nous donne énormément de confiance. Avant le match d'Europe, on est très contents. Ce sort on a tout donné. C'était ce qu'on voulait montrer à nos supporters. Comme quoi l'état d'esprit était toujours là. Même si les défaites nous ont fait mal, bien sûr. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, on va se reposer et voilà, on va tout donner pour aller se qualifier », a déclaré le milieu de terrain sénégalais en zone mixte, lui qui ne vit pas très bien de ne pas être inscrit sur la liste UEFA. « Honnêtement, c'est dur, ça me fait mal parce que j'ai pas cette chance-là d'aider l'équipe durant les matchs, c'est une bonne compétition mais bon c'est des choix que j'ai acceptés et voilà je tiens à remercier aussi le coach qui a su me mettre dans l'équipe dès son arrivée donc le but aujourd'hui je le dédie à lui. » Mais cette décision forte de l'OM pourrait se transformer en une incroyable bénédiction.

Pape Gueye en tribunes en Europa League comme avec Séville

Pas dans les plans d'Igor Tudor la saison passée, Pape Gueye avait été prêté au FC Séville. Mais comme cette saison, le milieu de terrain sénégalais n'avait pas été inscrit sur la liste UEFA. Résultat, le club andalou s'était hissé en finale d'Europa League avant de soulever le trophée. Un bon signe pour l'OM...