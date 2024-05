OM : Record égalé, Gasset va défier un monstre ?

Arnaud De Kanel

Le Bayer Leverkusen est inarrêtable ! Écrasant vainqueur de l'Eintracht Francfort (1-5) dimanche malgré l'égalisation de l'ancien joueur du PSG Hugo Ekitike, les hommes de Xabi Alonso ont égalé le record d'invincibilité de Benfica en enchainant un 48ème match sans défaite. Des chiffres étourdissants pour une équipe qui pourrait retrouver celle de Jean-Louis Gasset en finale de l'Europa League.

Leverkusen égale Benfica

En faisant chuter l'Eintracht Francfort d'Hugo Ekitike, le Bayer Leverkusen porte donc sa série d'invincibilité à 48 matchs, soit autant que le Benfica d'Eusébio entre décembre 1963 et février 1965. « Nous ne voulons rien lâcher, cette victoire prouve la qualité de notre effectif », a prévenu le coach des Allemands. Les hommes de Xabi Alonso auront l'occasion de battre ce record jeudi en Ligue Europa, compétition dans laquelle ils pourraient retrouver l'OM.

Une finale OM - Leverkusen ?

Le club allemand est en lice pour un triplé historique. Sacré en Bundesliga, le Bayer Leverkusen défiera Kaiserslautern en finale de Coupe d'Allemagne et rêve également du titre en Ligue Europa. En effet, ils ont même fait tomber l'AS Roma deux buts à zéro la semaine passée et se retrouvent donc en ballotage favorable avant le match retour ce jeudi. S'ils parviennent à se qualifier en finale, ils retrouveront le vainqueur de la double confrontation entre l'OM et l'Atalanta. Un défi de taille pourrait donc se présenter à Jean-Louis Gasset. Signe du destin, le Bayer a démarré sa série d'invincibilité au Vélodrome cet été en préparation. L'histoire pourrait être légendaire pour l'OM. Reste plus qu'à se qualifier.