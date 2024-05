Vente OM : Une bombe est lâchée, il annonce encore du lourd !

Hugo Chirossel

Alors que les rumeurs d’une potentielle vente du club sont toujours présentes, The Guardian a indiqué que Frank McCourt n’avait pas l’intention de céder l’OM et comptait même continuer à y investir. Une version démentie par le journaliste Thibaud Vézirian, qui continue d’assurer qu’un nouvel actionnaire majoritaire va bientôt arriver.

Thibaud Vézirian n’en démord pas. Depuis plusieurs mois, voire années, le journaliste ne cesse d’annoncer une vente imminente de l’OM, qui devrait être racheté par l’Arabie Saoudite. Tous les feux seraient au vert selon ses informations, qui ne vont pas dans le sens de celles du Guardian . D’après le média britannique, Frank McCourt n’a pas l’intention de se séparer du club qu’il possède depuis octobre 2016.

Gasset : Un allié inattendu pour l’OM ? https://t.co/wX6iVYk7x5 pic.twitter.com/IM5PE0Sdyp — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

« Nous devons viser une place dans les 24 meilleurs clubs »

L’homme d’affaires américain compterait même, via sa société McCourt Global, continuer d’y investir afin de combler l’écart avec les grands clubs européens. « Quand je suis arrivé, nous avions besoin de résultats sportifs immédiats pour transformer le club et donner de la valeur à tout ce qui l'entoure. Mais il est désormais très important d'avoir une stratégie, une vision très claire pour l'avenir. Le prochain cycle de compétitions européennes est très important et nous devons viser une place dans les 24 meilleurs clubs », a déclaré Pablo Longoria au Guardian . Ce qui a beaucoup fait rire Thibaud Vézirian.

« L'OM va redevenir grand, c'est sûr, mais pas avec lui en actionnaire majoritaire »