OM : Longoria confirme le grand projet de McCourt !

Arnaud De Kanel

Absent lors des grands rendez-vous et très discret depuis le début de la saison, Frank McCourt donne l'impression de ne plus s'intéresser à l'OM, club qu'il a racheté en 2016. Mais d'après les informations du Guardian, l'homme d'affaires n'envisagerait pas de vendre son bien, lui qui a la volonté de le stabiliser dans l'élite européenne. Un projet de grande envergure confirmé par Pablo Longoria.

Frank McCourt se distingue par son absence depuis un certain temps. Les rumeurs autour d'une vente de l'OM continuent donc d'être alimentées sans que l'homme d'affaires américain ne prenne directement la parole sur le sujet. Un silence qui pose question sur ses réelles intentions. Or, il serait déterminé à conserver l'OM avec un objectif bien précis qui a été confirmé par Pablo Longoria.

McCourt ne veut pas vendre

D'après les informations du Guardian , Frank McCourt ne serait pas vendeur. Après avoir injecté plus de 500M€ dans l'OM, le Bostonnais aurait l'intention de poursuivre sa mission avec l'objectif de faire du club phocéen un membre du top 24 européen. Il est également indiqué par le tabloïd britannique que sa société McCourt Global devrait injecter de l'argent pour les prochains investissements dans le but de mener à bien ce projet. Pablo Longoria confirme.

«Nous devons viser une place dans les 24 meilleurs clubs»