Longoria : Un clash est confirmé à l’OM

Arnaud De Kanel

Après avoir occupé les fonctions de directeur financier dès son arrivée en mars 2022, puis celles de directeur général depuis l'automne dernier, Stéphane Tessier quittera l'OM à la fin de la saison en cours. Un départ en grande partie lié à sa relation avec Pablo Longoria qui s'est dégradée depuis quelques mois.

Après les départs de Javier Ribalta, David Friio et Pedro Iriondo en cours de saison, un nouveau visage de l'OM s'apprête à quitter ses fonctions. D'après les informations relayées par La Provence et RMC Sport , Stéphane Tessier s'apprête à faire ses adieux à Marseille dans les semaines à venir. Arrivé en mars 2022 en tant que directeur financier, l'ancien collaborateur de l'AS Saint-Étienne avait été promu directeur général à l'automne dernier. Mais en raison de problèmes familiaux, il s'est éloigné de l'OM ces derniers temps et il va donc perdre sa lutte de pouvoirs face à Pablo Longoria.



«Ça n’est plus le grand amour»

Les deux hommes ne pouvait plus se voir. « On ne va pas se mentir, ça n’est plus le grand amour. Alors que ça l’a été », a déclaré une source au sein de l’OM à l’AFP . « Il n’était pas possible de repartir sur une saison comme ça. Il va régler les dossiers en cours jusqu’à la fin de la saison, puis va quitter ses fonctions », explique cette même source, confirmant donc le clash entre Longoria et Tessier. Ainsi, Pablo Longoria va être conforté dans son rôle de président, fonction qui était désirée du coin de l'œil par Tessier depuis le début de la saison.

Confiance totale en Longoria