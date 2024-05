OM : Grande annonce du club pour son avenir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM est en train de conclure un exercice 2023-2024 très mouvementé, avec pas moins de deux changements d'entraîneur et un classement final qui sera quoiqu'il en soit décevant en championnat. Malgré tout, Frank McCourt et son entourage ont pris une décision forte : Pablo Longoria ne sera pas démis de sa fonction de président du club.

Interrogé en mars dernier dans les colonnes du journal espagnol AS , Pablo Longoria dégageait une tendance claire pour son avenir à l'OM : « J’ai la détermination de construire un projet ici. Un projet de stabilité, un projet qui nous permet d’avoir cette stabilité managériale et d’avoir une idée bien définie du jeu. Un projet de club pour améliorer les infrastructures, le stade, le centre d’entraînement », indiquait le président du club phocéen.

McCourt a tranché pour Longoria

Et Frank McCourt, le propriétaire américain de l'OM, semble avoir déjà tranché sur ce cas puisque son entourage a affirmé à RMC Sport que Pablo Longoria ne serait pas menacé dans l'immédiat pour la présidence du club marseillais, et disposait du « t otal soutien » de son patron, peu importe le bilan sportif de fin de saison.

« Il n’y a aucun sujet »