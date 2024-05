Tennis : Djokovic reçoit un gros coup de pression

Alexis Brunet

Actuellement se dispute le Masters 1000 de Rome. Novak Djokovic est naturellement le grand favori du tournoi, vu qu'il est le numéro un mondial. Mais le Serbe devra se méfier de certains joueurs. C'est notamment le cas de Daniil Medvedev qui a affirmé être un sacré challenger, même si pour lui le Djoker est tout de même le grand favori.

Avant de disputer Roland-Garros, les meilleurs joueurs du monde se retrouvent à Rome, pour une sorte de dernière répétition générale. Le Masters 1000 de Rome est en effet le dernier tournoi sur terre battue, avant le majeur parisien. Novak Djokovic est donc de la partie, lui qui est actuellement le numéro un mondial et qui s'est imposé à Paris l'année dernière.

Medvedev prévient Djokovic

Novak Djokovic est donc logiquement le favori pour remporter le tournoi de Rome. Mais cela ne veut pas dire que le Djoker va s'imposer logiquement et facilement. Daniil Medvedev s'estime lui aussi en forme et il pourrait contrarier les plans du Serbe. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis . « Je pense que le favori du tournoi est Novak, il est la tête de série N°1 mais je pense que je suis aussi dans le coin. A Monte Carlo j’ai joué quelques matchs, à Madrid j’ai atteint les quarts de finale, je me sens bien. Ce n’est jamais facile de revenir après une blessure, je veux dire revenir et proposer tout de suite son meilleur niveau car il existe toujours une certaine forme d’appréhension. Dans ce cas-là, le premier match est toujours très important pour voir où on en est, et je pense que si je joue bien lors de ce premier match… alors je peux être parmi les favoris. »

Medvedev s'est imposé à Rome l'année dernière