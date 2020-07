Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo avance dans ce dossier colossal, mais...

Publié le 18 juillet 2020 à 19h30 par Bernard Colas mis à jour le 18 juillet 2020 à 19h36

Déterminé à s'attacher les services de Sergej Milinkovic-Savic, Leonardo apparaît en position de force dans ce dossier. Mais rien n'est encore gagné pour le PSG.

Leonardo a les idées claires pour cet été. Alors qu'aucun joueur n'a (encore) quitté le PSG dans ce secteur, le directeur sportif parisien souhaite vivement mettre la main sur un ou deux milieux de terrain, et sa priorité est toute trouvée. Comme vous l'a révélé le 10 Sport il y a déjà quelques mois, Leonardo souhaite mettre la main sur Sergej Milinkovic-Savic, un nom que connaissent bien les supporters parisiens puisque le Serbe de la Lazio Rome a régulièrement été annoncé vers le PSG ces dernières années. Leonardo serait assez bien engagé dans ce dossier, mais un transfert semble encore loin d'être acté.

Milinkovic-Savic donne sa priorité au PSG, mais...

En effet, le PSG dispose de plusieurs atouts dans le dossier Milinkovic-Savic. Même si la Lazio a refusé une première offre parisienne de 60M€, le milieu de terrain semble déterminé à rejoindre la capitale française comme vous l'avait annoncé le 10 Sport. D'ailleurs, la présence de Kylian Mbappé et Neymar dans l'effectif ne serait pas étrangère à ce souhait. Et cette semaine, Paris Fans a confirmé la tendance. D'après le média spécialisé, Sergej Milinkovic-Savic ferait actuellement le forcing pour rejoindre le Paris Saint-Germain, de quoi confirmer nos informations. Mais ce n'est pas tout. Selon nos dernières révélations, Leonardo connaît bien Mateja Kezman et échange très régulièrement avec l’agent de Sergej Milinkovic-Savic, mais pas seulement, puisque le directeur sportif du PSG est également proche de l'un des avocats de la Lazio, de quoi lui permettre d'avoir un avantage sur la concurrence pour les négociations.

Concurrence, salaire... Le PSG devra batailler