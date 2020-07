Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait tout chambouler pour Milinkovic-Savic !

Publié le 18 juillet 2020 à 17h15 par A.C.

Zinedine Zidane et le Real Madrid pourraient faire un retour décisif dans le dossier Sergej Milinkovic-Savic.

Il est la grande priorité de Leonardo, en ce mercato estival. Voilà plusieurs mois déjà que l’on vous parle de l’intérêt prononcé du Paris Saint-Germain pour Sergej Milinkovic-Savic, pour lequel des négociations sont déjà ouvertes. Chelsea est également sur les traces du milieu, mais selon nos informations, Leonardo possède plusieurs atouts de taille pour rafler la mise avec le milieu de la Lazio. A moins qu’un ancien courtisan de Milinkovic-Savic, ne viennent tout remettre en question.

Milinkovic-Savic dans le deal pour Mayoral ?

D’après les informations de Tuttosport, c’est le Real Madrid qui pourrait relancer Sergej Milinkovic-Savic. La Lazio et le club de Zinedine Zidane discuteraient pour le transfert de Borja Mayoral, qui pourrait se boucler autour de 10M€... et les échanges pourraient également concerner la grande cible du PSG et de Leonardo ! Le quotidien explique en effet que le président Claudio Lotito pourrait se laisser tenter par une opération comprenant Mayoral, mais également Milinkovic-Savic.