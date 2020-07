Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger nommé Guardiola pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 18 juillet 2020 à 16h45 par A.D.

Pour remplacer Thiago Silva, qui quittera le PSG à la fin de la campagne de Ligue des Champions, Leonardo songerait à Kalidou Koulibaly ou Milan Skriniar. Pep Guardiola pourrait barrer la route du directeur sportif parisien pour la succession de son capitaine.

Après huit saisons de bons et loyaux services, Thiago Silva quittera le PSG avant le début de la prochaine édition. Sous contrat jusqu'au 30 juin, le capitaine parisien a étendu son bail de deux mois pour pouvoir finir la Ligue des Champions sous les couleurs Rouge et Bleu. Une décision qu'Eric Maxim Choupo-Moting et Sergio Rico ont également prise. Au contraire d'Edinson Cavani et de Thomas Meunier, qui ont fait leurs valises avant le début du mois de juillet. Pour remplacer Thiago Silva, Leonardo aurait déjà plusieurs noms en tête, et en particulier ceux de Kalidou Koulibaly et de Milan Skriniar. Et sur ces deux dossiers, le directeur sportif du PSG devrait se frotter à Pep Guardiola, le coach de Manchester City.

Milan Skriniar, le profil idéal pour Pep Guardiola ?