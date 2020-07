Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Real Madrid : Un énorme coup de bluff de Florentino Perez à prévoir pour le recrutement ?

Publié le 18 juillet 2020 à 15h30 par H.G.

Alors qu’il est fréquemment annoncé que le Real Madrid pourrait tout simplement prendre la décision de ne pas recruter cet été, les agissements du club madrilène en coulisses peuvent néanmoins être interprétés comme la preuve que les Merengue s’activeront sur le marché dans les prochaines semaines. Sans pour autant dépenser de sommes colossales comme l’a déjà signifié Florentino Perez.

Même si le Real Madrid n’a pas été flamboyant cette saison, l’équipe de Zinedine Zidane a réussi à s’imposer dans la course au titre en Liga. Depuis la reprise la compétition après l’interruption causée par la pandémie de COVID-19, le bilan des Merengue est tout simplement parfait avec dix victoires en dix rencontres. Pragmatique, parfois ennuyeux mais efficace, le club madrilène a réussi à repasser devant le FC Barcelone et s’adjuger son premier titre de champion d’Espagne ce jeudi après sa victoire 2-1 contre Villarreal. De quoi couronner de succès le retour de Zinedine Zidane sur le banc de l'écurie de la capitale espagnole il y a maintenant un peu plus d’un an. Pour autant, si le technicien madrilène parvient à tirer le meilleur de ses hommes, il en reste que son effectif est vieillissant et souffre de plusieurs carences, notamment au milieu où il semble clairement manquer d’un homme pour suppléer l’excellent Casemiro. Cependant, il est fréquemment avancé par la presse espagnole ces dernières semaines que le Real Madrid aurait décidé de revoir ses plans pour la prochaine fenêtre estivale des transferts après le passage du coronavirus et des pertes financières qu’il a induit, chose qui pourrait le conduire à n’enrôler personne cet été. Une annonce qui apparait surprenante tant la Casa Blanca semble s’activer en coulisses pour boucler certaines ventes qui pourraient apporter de conséquentes liquidités aux pensionnaires du stade Santiago Bernabeu.

Après Achraf Hakimi, trois autres départs pourraient intervenir…

Prêté pendant deux ans au Borussia Dortmund où il s’est imposé comme un titulaire en puissance dans le onze de Lucien Favre, Achraf Hakimi aurait pu faire son grand retour au Real Madrid cet été. Seulement voilà, craignant la confiance aveugle qu’accorde Zinedine Zidane à Dani Carvajal, l’Hispano-marocain a pris la décision de s’en aller et a rejoint l’Inter contre près de 40M€. Et il se pourrait que ce départ ne soit que le premier enregistré par les champions de Liga à en croire les dernières informations parues dernièrement. Et pour cause, MARCA a annoncé ce samedi que Sergio Reguilón serait proche de quitter la capitale espagnole cet été dans la mesure où Zinedine Zidane compterait davantage sur Marcelo et Ferland Mendy, le Français ayant montré un excellent visage lorsque son entraîneur a fait appel à lui cette saison, au point où il semble même être en train de passer devant le Brésilien dans la hiérarchie. Auteur de belles performances au cours de son prêt cette année au sein du FC Séville de Julen Lopetegui, il n’y a que peu de doute quant au fait que Sergio Reguilón parviendra à se trouver un point de chute cet été. Parallèlement, d’autres joueurs voient leur continuité au Real Madrid être des plus incertaines. On peut notamment penser à Gareth Bale, qui n’entre aucunement dans les plans de Zinedine Zidane, tout comme James Rodriguez, dont la relation avec l’entraîneur français serait au plus mal. Et le moins que l’on puisse dire est que le milieu offensif colombien ne manque pas de prétendants car, comme le10sport.com vous l’a révélé ce vendredi, son nom a été évoqué entre Leonardo, le directeur sportif du PSG, et Jorge Mendes, tandis que l’Atlético de Madrid continue de le suivre après avoir déjà tenté de le recruter il y a un an.

… et ceux-ci pourraient conduire à des arrivées !