Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : James Rodriguez (Real Madrid) proposé au PSG !

Publié le 17 juillet 2020 à 20h45 par Alexis Bernard

Sur le départ du côté du Real Madrid, James Rodriguez aurait été évoqué entre son agent et Leonardo. Son profil plaît également du côté de l’Atletico.

Son retour au Real Madrid, après un prêt mitigé au Bayern Munich, n’a pas eu l’effet escompté. James Rodriguez n’a pas retrouvé le statut qui était le sien chez les Merengue et notamment dans la période la plus faste de sa carrière, après le Mondial 2014. Placé sur la liste des transferts par le Real Madrid, le Colombien est un dossier phare de l’été. Et Paris pourrait venir se mêler aux discussions.

L’Atletico pense à James Rodriguez