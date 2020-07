Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién sort du silence pour son avenir !

Publié le 18 juillet 2020 à 13h00 par H.G.

Alors qu’une réunion s’est tenue ce vendredi entre Quique Setién et Josep Maria Bartomeu, l’entraîneur du FC Barcelone a apporté des précisions sur la teneur de cette rencontre avec son président et en a profité pour clarifier sa situation actuelle.

De quoi sera fait l’avenir de Quique Setién ? Cette question occupe l’esprit de l’immense majorité des observateurs du FC Barcelone après que le club catalan ait perdu la course au titre en Liga ce jeudi. En effet, tandis que le Barça s’est incliné à domicile face au CD Osasuna (1-2), le Real Madrid s’est imposé 2-1 face à Villarreal et a ainsi remporté son premier titre de champion d’Espagne depuis 2017. Et le moins que l’on puisse dire est que cette situation a provoqué des remous au sein du FC Barcelone tant cela vient couronner une saison des plus délicates aussi bien sur le plan sportif qu’institutionnel. Arrivé sur le banc et hiver en lieu et place d’Ernesto Valverde, Quique Setién voit maintenant son avenir s’écrire en pointillés. C’est dans ce climat qu’une réunion s’est tenue ce vendredi entre Josep Maria Bartomeu et le technicien de 61 ans. Celle-ci a finalement conduit au maintien de Quique Setién à son poste, bien que son futur en vue de la saison 2020/2021 reste des plus incertains.

« A aucun moment, je n'ai eu le sentiment de vouloir partir »