Mercato - Barcelone : Blanc parti pour prendre la place de Setién ? La réponse !

Publié le 18 juillet 2020 à 9h30 par H.G.

Alors que l’avenir de Quique Setién sur le banc du FC Barcelone s’écrit en pointillés, Laurent Blanc aurait été l’une des options étudiées par la direction du club catalan pour succéder à l’entraîneur de 61 ans. Pour autant, le technicien français serait encore très loin de prendre les rênes du club évoluant au Camp Nou.

Bien qu’il soit arrivé au FC Barcelone l’hiver dernier pour succéder à Ernesto Valverde, Quique Setién pourrait ne pas faire long feu sur le banc catalan. Et pour cause, après avoir perdu la course au titre en Liga face au Real Madrid, l’ancien entraîneur du Real Betis n’aurait aucune garantie d’être présent sur le banc du Barça la saison prochaine, même s’il devrait malgré tout terminer l’exercice en cours en Catalogne avec en ligne de mire le Final 8 de la Ligue des Champions. Pour la suite, les choses sont moins claires, chose qui pourrait bénéficier à Laurent Blanc. Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’ancien entraîneur du PSG prépare son retour quatre ans après son départ du club de la capitale et a dernièrement refusé deux offres : le poste de sélectionneur d’Arabie saoudite, et une proposition de Fenerbahçe. Mais en plus de ces deux offres, il semblerait que Laurent Blanc soit un entraîneur convoité sur le marché dans la mesure où il est fréquemment annoncé sur les tablettes du FC Valence depuis qu’il s’est rapproché de Jorge Mendes. Mais ce n'est pas tout, puisque le Champion du Monde 1998 a été annoncé sur les tablettes du FC Barcelone ces dernières heures. Pour autant, cette piste pourrait bien être une impasse pour le Français.

Le Barça songerait à Laurent Blanc, mais…