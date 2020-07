Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce possible successeur de Zubizarreta qui vise… la Premier League !

Publié le 19 juillet 2020 à 22h45 par T.M.

A la recherche du successeur d’Andoni Zubizarreta a notamment coché le nom de Michael Emenalo. Toutefois, le Nigérian semble avoir d’autres plans pour son avenir…

Après s’être séparé d’Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud s’est mis en quête d’un « Head of Football ». Toutefois, depuis 2 mois, le président de l’OM semble tourner en rond dans ce dossier. Alors que plusieurs noms ont été cités pour venir prendre les commandes du sportif sur la Canebière, aucun dossier ne semble réellement être avancé. Qui viendra donc poser ses valises à l’OM ? Le 10 Sport vous révélait début juin que les Phocéens avaient notamment coché le nom de Michael Emenalo, ancien directeur sportif de Chelsea et Monaco. Actuellement libre, le Nigérian en a dit plus sur son avenir.

« Revenir dans un club sérieux »