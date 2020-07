Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un duel à 50M€ à venir avec Pep Guardiola pour Leonardo ?

Publié le 19 juillet 2020 à 21h15 par La rédaction

Annoncé comme une cible du PSG pour le mercato à venir, Douglas Costa serait également dans le viseur de Manchester City.

Pour renforcer l’attaque du PSG, Leonardo aurait un nom en tête, celui de Douglas Costa. Alors que le PSG possède déjà un secteur offensif bien fourni avec Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria ou encore Mauro Icardi, Leonardo souhaiterait selon Tuttosport étoffer encore un peu plus l’effectif en recrutant Douglas Costa. Mais dans cette course pour le joueur de la Juventus, le PSG pourrait se retrouver confronté à la concurrence de Pep Guardiola et Manchester City.

Guardiola veut récupérer Costa