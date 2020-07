Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Di Maria… Leonardo se lance dans un chantier inattendu !

Publié le 19 juillet 2020 à 15h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 19 juillet 2020 à 15h40

Si les priorités de Leonardo pour la prochaine fenêtre estivale des transferts se situent au milieu de terrain et en défense, il se pourrait que le directeur sportif du PSG soit aussi en train de se lancer dans de grands travaux pour le côté droit de l’attaque parisienne. Une volonté qui pourrait permettre de préparer l’avenir tout en offrant à Kylian Mbappé la possibilité de s’installer définitivement dans l’axe.

Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi. Tels sont les quatre attaquants du PSG que beaucoup surnomment les « Quatre Fantastiques ». Un surnom qui ne vient pas de n’importe où tant un grand nombre d’écuries européennes rêverait de pouvoir disposer d’une telle attaque. Séduisante sur le papier, celle-ci est aussi très efficace quand on regarde les statistiques des quatre hommes sur la saison 2019/2020 toutes compétitions confondues : 18 buts et 10 passes décisives pour Neymar ; 30 buts et 17 passes décisives pour Kylian Mbappé ; 11 buts et 21 passes décisives pour Angel Di Maria ; 20 buts et 4 passes décisives pour Mauro Icardi. Des chiffres fous qui illustrent bien la puissance offensive du PSG. C’est donc fort logiquement que le secteur offensif n’apparait pas comme une des priorités de renforcement aux yeux de Leonardo pour la session estivale des transferts, celui-ci préférant plutôt se concentrer sur le poste de latéral droit et sur le milieu de terrain, un secteur où il a d’ailleurs fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité comme le10sport.com vous l’a révélé. Cependant, si l’attaque n’est pas une priorité pour le directeur sportif du PSG, cela ne l’empêche pas d’être à l’affût des opportunités.

Leonardo prêt à foncer sur Douglas Costa ?

Et l’une de ses opportunités mènerait Leonardo tout droit vers Douglas Costa. Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, l’ailier droit brésilien de 29 ans serait vivement surveillé par le PSG d’après les informations de Tuttosport parues ce dimanche. En dépit de ses qualités, Douglas Costa ne serait pas retenu par les Bianconeri cet été à en croire le média italien, ces derniers souhaitant s’en séparer dans l’optique de financer une arrivée de Raul Jimenez, l’attaquant de Wolverhampton. Cependant, Leonardo n’aurait pas un boulevard dans ce dossier, loin s’en faut même. Et pour cause, si la Juventus serait disposée à se séparer de son explosif ailier, Manchester City serait également sur les rangs d’après le média transalpin. Pep Guardiola, qui a eu Douglas Costa sous ses ordres du temps où il entrainait le Bayern Munich, serait ainsi prêt à investir une somme comprise entre 40 et 50M€ pour s’attacher ses services cet été. Reste à savoir si le PSG entrera dans un jeu d’enchères avec les Citizens pour arracher la signature du compatriote de Neymar qui pourrait grandement apporter au côté droit de l’attaque parisienne où Angel Di Maria n’est pas éternel.

Angel Di Maria serait en passe de prolonger son contrat !

À 32 ans, l’international argentin semble être dans la meilleure forme de sa vie comme en atteste la belle saison 2019/2020 qu’il a réalisée. Pour autant, son âge avance, et la question de son avenir dans la capitale française commence à se poser dans la mesure où son bail actuel expirera en juin 2021. Ainsi, L’EQUIPE informait dernièrement que Leonardo hésitait à lui proposer une prolongation, l’Italo-brésilien étant toujours hésitant à l’idée de prolonger des trentenaires. Pour autant, à en croire les dernières informations de ParisFans.fr , la question aurait déjà été tranchée, et la décision du directeur sportif du PSG irait finalement dans le sens d’une prolongation d’Angel Di Maria. D’après le média spécialisé dans l’actualité du club parisien, les deux parties seraient en effet parvenues à un terrain d’entente pour une prolongation de contrat pour deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2023. De quoi s’assurer pour encore un bout de temps les services de l’Argentin, tout en se gardant la possibilité de le vendre en temps voulu au lieu de le laisser partir librement. Cette option serait d’ailleurs envisagée selon ParisFans.fr , qui explique que le scénario d'une vente en 2021 ne serait pas totalement à exclure. Mais quoi qu’il en soit, il en reste que le PSG serait donc parvenu à blinder l’avenir de l’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid.

Quid de Kylian Mbappé ?

Angel Di Maria auraient donc trouvé un accord pour prolonger son contrat, Douglas Costa serait dans le viseur. Soit deux joueurs capables d’évoluer sur le côté droit, tout en sachant que Kylian Mbappé joue parfois sur ce côté là quand Thomas Tuchel installe un dispositif en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Deux enseignements sont à tirer de cette situation. Le premier, c’est que le 4-4-2 s’installerait dans l’esprit de l’entraîneur du PSG si une arrivée côté droit venait à intervenir, chose qui permettrait ainsi à Kylian Mbappé de s’installer définitivement dans l’axe aux côtés de Mauro Icardi dans un rôle qu’affectionne tout particulièrement l’attaquant français. D’un autre côté, au-delà de ces considérations tactiques, on peut également se dire que Leonardo travaille sur l’avenir de l’attaque parisienne en construisant un solide côté droit dans l’optique d’un 4-3-3 plus pragmatique au moment où l’ancien joueur de l’AS Monaco quittera le PSG. Le Français est annoncé comme le grand rêve du Real Madrid qui pourrait tenter une offensive en 2021 pour le recruter à un an de la fin de son contrat. Ainsi, pour son éventuelle dernière saison à Paris, le Champion du Monde 2018 pourrait s’installer dans l’axe et gonfler ses statistiques, tandis que Leonardo préparerait déjà la suite en enrôlant un joueur pour le côté droit de l’attaque en plus d’Angel Di Maria. Si cela s’avère bien être le plan du PSG, reste maintenant à savoir si Douglas Costa sera l’heureux élu ou non. Réponse dans les semaines à venir.