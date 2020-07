Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet international argentin décidé à rejoindre André Villas-Boas !

Publié le 19 juillet 2020 à 8h15 par T.M.

Depuis plusieurs jours désormais, il est question d’une arrivée de Leonardo Balerdi à l’OM. Le défenseur du Borussia Dortmund serait d’ailleurs déterminé à rejoindre André Villas-Boas sur la Canebière.

Le 14 mai dernier, l’OM se séparait d’Andoni Zubizarreta. Depuis, Jacques-Henri Eyraud cherche son « Head of Football », le successeur de l’Espagnol, afin de prendre les commandes du sportif sur la Canebière. Une recherche compliquée qui forcément a un impact sur le mercato des Marseillais. Néanmoins, même sans directeur sportif, l’OM est actif. En effet, André Villas-Boas a déjà pu compter sur le renfort de Pape Gueye au milieu de terrain et le Portugais attend encore d’autres renforts. Souhaitant étoffer son effectif, l’entraîneur marseillais veut ainsi notamment un défenseur central et il pourrait prochainement être entendu avec Leonardo Balerdi, international argentin actuellement au Borussia Dortmund.

Balerdi veut venir…