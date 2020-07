Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Encore quelques obstacles pour Villas-Boas avec Leonardo Balerdi ?

Publié le 20 juillet 2020 à 15h30 par T.M.

A la recherche d’un défenseur central en plus pour la saison prochaine, André Villas-Boas pourrait trouver son bonheur avec Leonardo Balerdi. Et si le joueur du Borussia Dortmund est annoncé très proche de l’OM, cela semble toutefois encore loin d’être fait si l’on se fie aux derniers échos de ce dossier…

C’est donc avec Pape Gueye que l’OM a lancé son recrutement estival. Et malgré les difficultés financières actuelles du club phocéen, André Villas-Boas attend d’autres renforts notamment en défense centrale et en attaque. Et c’est le premier chantier qui pourrait prochainement être réglé. Ces derniers jours, plusieurs noms ont circulé pour venir renforcer l’arrière garde de l’OM à l’instar de Jean-Clair Todibo ou encore Axel Disasi. Mais c’est un autre dossier qui a pris plus de poids que les autres, celui menant à Leonardo Balerdi. Arrivé l’été dernier à Dortmund en provenance de Boca Juniors, l’Argentin plait énormément à Villas-Boas, qui pourrait donc afficher un large sourire au moment de voir le joueur de 21 ans débarquer sur la Canebière. Toutefois, alors qu’il était annoncé que Balerdi est proche de rejoindre l’OM, plusieurs obstacles pourraient encore se dresser sur la route des Phocéens.

Les craintes de Villas-Boas…

Ces derniers jours, Leonardo Balerdi semblait donc en approche du côté de l’OM. Une arrivée imminente pour certains, mais ce dimanche, en marge de la rencontre des Phocéens face au FC Pinzgau, André Villas-Boas n’a pas vraiment tenu le même discours. L’entraîneur portugais a notamment fait part de certaines craintes, en particulier face à la concurrence présente pour le joueur de Dortmund : « Je n'ai pas de nouvelles, il reste un joueur de Dortmund (pour l'instant, ndlr). On négocie toujours, mais ce n'est pas encore fait. On sait que d'autres clubs s'intéressent à lui, j'espère qu'on ne va pas perdre cette opportunité. On reste en attente ». L’OM pourrait donc encore se faire chiper Balerdi sous le nez, il faut dire qu’avec le BVB, un accord ne serait toujours trouvé.

Des modalités qui changent ?