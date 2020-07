Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a t-il touché le gros lot avec Pape Gueye ?

Publié le 20 juillet 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Buteur dimanche en match amical avec l’OM, Pape Gueye a donc fait sensation pour sa première sortie sous ses nouvelles couleurs. Et alors que son entraîneur et ses nouveaux coéquipiers ne tarissent pas d’éloges à son sujet, Gueye pourrait bien être l’une des bonnes pioches de ce mercato.

Avec les difficultés financières qui frappent actuellement l’OM, Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas sont dans l’obligation de recruter malin cet été. Et alors que le club phocéen est sur le point d’accueillir le jeune défenseur central argentin du Borussia Dortmund Leonardo Balerdi, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, c’est un autre coup intéresserait qu’a récemment bouclé Villas-Boas avec le recrutement de Pape Gueye. Arrivé gratuitement à l’OM après être arrivé en fin de contrat au Havre, le jeune milieu de terrain de 21 ans fait déjà beaucoup parler au sein du club, et ce renfort est plus que jamais validé.

Gueye fait déjà l’unanimité à l’OM

Buteur dimanche en match amical contre le FC Pinzgau (5-1), Paye Gueye a donc réussi ses grands débuts avec l’OM, et il n’a pas caché sa satisfaction après la rencontre : « Je n’imaginais pas ça : mon premier match et mon premier but avec les professionnels parce que je n’avais jamais marqué au Havre. Je suis vraiment très content d’être ici, c’est ce que j’envisageais quand j’étais plus jeune. Je ne peux qu’apprendre aux côtés de ces grands joueurs », a indiqué Gueye. Florian Thauvin a d’ailleurs été impressionné par son nouveau coéquipier et semble persuadé qu’il deviendra un joueur majeur de l’OM : « Il a démontré toute l’étendue de son talent. Maintenant, l’OM, c’est autre chose. Il faut beaucoup travailler mais je ne suis pas inquiet pour lui, il va réussir ici », a indiqué l’international français. Et enfin, c’est André Villas-Boas qui s’est enflammé pour Pape Gueye après ce match amical remporté par l’OM : « Pape a été intéressant, il a bien couvert la largeur du terrain, il a bien effectué les changements de jeu. Et il a marqué un but qui va évidemment lui donner de la confiance ». En clair, vous l’aurez compris, Gueye fait déjà l’unanimité au sein de sa nouvelle équipe.

Un renfort idéal sur le plan financier

La question mérite donc d’être posée : l’OM a t-il réussi l’un des très jolis coups de l’été en parvenant à attirer un joueur du calibre de Pape Gueye pour 0€ ? Il est encore trop tôt pour faire de telles affirmations, mais une chose est sûre, l’ancien Havrais aura l’occasion de se mettre en valeur dans les prochains mois. Boubacar Kamara dispose d’une très belle cote sur le marché des transferts et paraît donc sur le départ, tandis que l’OM souhaite se débarrasser de Kevin Strootman et de son imposant salaire. La voie pourrait donc être dégagée à la rentrée au poste de milieu récupérateur, et Gueye a de quoi s’imposer comme un titulaire indiscutable d’André Villas-Boas. Si en plus il venait à briller, le coach portugais pourrait donc espérer une belle revente dans les années à venir, et ainsi réaliser une excellente opération pour un joueur recruté libre cet été.