Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine recrue de Villas-Boas déjà connue ?

Publié le 20 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Même si l’OM s’attend surtout à vendre un certain nombre de joueurs cet été, André Villas-Boas serait sur le point de boucler l’arrivée d’un renfort défensif dans les prochaines heures.

Les finances de l’OM étant particulièrement serrées cet été, Jacques-Henri Eyraud devrait laisser partir plusieurs joueurs au cours du mercato estival, et certains défenseurs comme Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara seraient notamment concernés. Du coup, André Villas-Boas devra donc attirer du sang neuf dans ce secteur du jeu, et après avoir bouclé le recrutement définitif d’Alvaro Gonzalez, l’entraîneur de l’OM semble tout proche de sa nouvelle recrue du mercato.

Balerdi se rapproche de l’OM

Comme l’a révélé L’Equipe dimanche, le jeune défenseur argentin du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi (21 ans), voudrait absolument rejoindre l’OM cet été, avec qui il est en contacts avancés. D’ailleurs, il ne manquerait que quelques détails pour qu’André Villas-Boas n’enregistre l’arrivée de Balerdi sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Affaire à suivre…