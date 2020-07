Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros rebondissement à prévoir pour l'arrivée de Balerdi ?

Publié le 20 juillet 2020 à 9h45 par T.M.

Du côté de l’OM, André Villas-Boas attend avec impatience l’arrivée de Leonardo Balerdi. Toutefois, il resterait encore quelques détails à régler avec le Borussia Dortmund, d’ailleurs, un grand changement de dernière serait à prévoir…

Après Pape Gueye, André Villas-Boas attend sa dernière recrue de l'été : Leonardo Balerdi. Actuel défenseur central du Borussia Dortmund, l’international argentin souhaiterait rejoindre l’OM afin notamment de glaner plus de temps de jeu. Ces derniers jours, l’affaire semblait d’ailleurs bien engagée alors que les derniers détails devaient encore être à régler pour finaliser un prêt avec option d’achat. Mais rien n’est encore fait. D’ailleurs, ce dimanche, en marge de la rencontre de l’OM face au FC Pinzgau, Villas-Boas a appelé à la prudence dans ce dossier Balerdi : « On négocie toujours, mais ce n'est pas encore fait. On sait que d'autres clubs s'intéressent à lui, j'espère qu'on ne va pas perdre cette opportunité. On reste en attente ».

Pas d’option d’achat pour Balerdi ?