Mercato - PSG : Au PSG, Leonardo se met tout le monde à dos…

Revenu l’été dernier, Leonardo entend remettre le PSG sur les bons rails avec ses choix… même si cela revient à contrarier les personnes influentes du club de la capitale.

Leonardo n’aura pas mis longtemps avant d’imposer ses choix au PSG. Le Brésilien a ainsi rapidement fait parler son expérience pour influencer le recrutement parisien à l’instar du dossier Neymar l’été dernier ou encore l’arrivée de Mauro Icardi en prêt l’été dernier et sous forme d’un transfert définitif dernièrement. Un choix avec l’Argentin qui n’a d’ailleurs pas manqué d’exposer un peu plus les divergences entre Leonardo et Thomas Tuchel puisque l’Allemand avait d’autres envies au poste de buteur. Une différence de point de vue qui serait loin d’être la seul entre les deux hommes forts parisiens. Mais de part ses choix, Leonardo pourrait également se mettre à dos certains dirigeants du côté de Doha.

Leonardo et Doha pas sur la même longueur d’onde

A Doha, on garde un oeil attentif sur ce que fait Leonardo sur le marché des transferts, n’hésitant même pas à souffler certains noms à l’instar d’Ismaël Bennacer comme nous vous l’avons révélé. Néanmoins, entre les dirigeants qataris et le directeur sportif du PSG, la corde pourrait bien se tendre prochainement. Comme Le 10 Sport vous l’a fait savoir ce dimanche, Leonardo ne semble en avoir que faire des demandes en provenance de Doha, préférant se concentrer sur ses pistes à l’instar de Sergej Milinkovic-Savic ou Lorenzo Pellegrini. A voir comment se terminera cette opposition.