Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laurent Blanc est prêt à jouer les pompiers de service au Barça

Publié le 20 juillet 2020 à 4h30 par T.M.

A Barcelone, le nom de Laurent Blanc circule pour venir succéder à Quique Setien. Et visiblement, le Cévenol serait prêt à endosser le costume d’héros pour remettre le club sur de bons rails.

Le FC Barcelone a donc terminé la Liga sur une belle victoire face à Alavès (0-5). Il n’empêche que Quique Setien est toujours en danger sur le banc de touche. Arrivé en janvier dernier, l’ancien du Betis n’a pas convaincu et pourrait donc rapidement céder sa place d’entraîneur. Mais à qui ? Alors que la priorité se nomme Xavi, cela pourrait être compliqué de faire revenir l’ancien du Barça, aujourd’hui en poste à Al Sadd. Les Blaugrana pourraient donc se tourner vers d’autres options et dernièrement c’est celle menant à Laurent Blanc qui a vu le jour. Ayant connu le Camp Nou en tant que joueur, le Français pourrait cette fois prendre place sur le banc de touche. Un challenge que Blanc semble prêt à accepter, même avec les contraintes qu’il entraîne.

Un an et puis s’en va ?