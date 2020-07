Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laurent Blanc au Barça ? C’est encore loin d’être gagné…

Publié le 19 juillet 2020 à 16h30 par T.M.

Ces dernières heures, la piste Laurent Blanc a pris du poids pour venir remplacer Quique Setien sur le banc du FC Barcelone. Mais avant de voir l’ancien joueur blaugrana faire son retour en Catalogne, il pourrait falloir surmonter certains obstacles. Explications.

Les jours de Quique Setien sont-ils comptés au FC Barcelone ? Ce dimanche, le club catalan dispute la dernière journée de Liga avant de prendre quelques jours de repos. C’est ensuite le huitième de finale retour face à Naples en Ligue des Champions qu’il faudra aborder. Mais la question est de savoir si l’actuel entraîneur du Barça sera sur le banc de touche ou non. En effet, arrivé en janvier dernier en lieu et place d’Ernesto Valverde, Setien n’a clairement pas réussi à inverser la tendance en Catalogne, pire même, les fractures seraient énormes avec le vestiaire et dernièrement, Lionel Messi n’avait pas hésité à publiquement s’en prendre à son entraîneur. Pour Quique Setien, la porte de sortie serait ainsi plus proche que jamais, bien que la direction, pour le moment toujours derrière le technicien, n’ait pas encore pris de décision finale. Il n’empêche que la question du prochain entraîneur du Barça fait énormément parler. Ce dimanche, Mundo Deportivo a ainsi soufflé le nom de Patrick Kluivert. Une idée rapidement démentie par les Blaugrana, qui pourraient pourquoi pas se rabattre sur Laurent Blanc. Après 4 ans d’inactivité, l’ancien entraîneur du PSG est prêt à reprendre du service. Mais cela sera-t-il sur le banc du FC Barcelone ?

Le contrat de Laurent Blanc au coeur des questions…

Pour Laurent Blanc, l’heure de retrouver la lumière a sonné. Atterrir sur le banc du FC Barcelone pourrait donc être la parfaite opportunité pour se relancer. D’ailleurs, un proche du Président a assuré au Parisien dernièrement : « Ce projet, s'il se confirme, est vraiment de nature à le séduire. Des approches indirectes ont déjà eu lieu ». Passé par le Barça en tant que joueur, le technicien désormais géré par Jorge Mendes pourrait désormais venir s’asseoir sur le banc de touche. D’ailleurs, ce dimanche, Sport assure que Blanc aurait bien proposé ses services aux Blaugrana, expliquant même qu’il était prêt à signer un contrat que d’un an afin de remettre le club sur de bons rails et ainsi attendre de voir ce qui pourrait arriver avec les élections présidentielles en 2021. Toutefois, du côté de Mundo Deportivo , on émet des réserves concernant la volonté de Laurent Blanc de signer un contrat d’un an. Le Cévenol pourrait bien exiger une deuxième année en option en fonction des résultats. Une demande qui pourrait faire réfléchir. En effet, les candidats pour succéder à Josep Maria Bartomeu ont d’autres idées pour l’entraîneur du Barça à partir de 2021 à commencer notamment par Xavi. Pour l’ancien entraîneur du PSG, cela pourrait donc bloquer.

Valence toujours une option ?