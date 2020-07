Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un adversaire colossal dans le dossier Slimani ?

Publié le 20 juillet 2020 à 14h15 par T.M.

Du côté de l’OM, le nom d’Islam Slimani aurait été coché pour renforcer le secteur offensif. Mais pour s’offrir l’attaquant de Leicester, cela pourrait s’annoncer très compliqué…

A la recherche d’un attaquant pour la saison prochaine, André Villas-Boas espère notamment une arrivée de M’Baye Niang à l’OM. Mais face à la complexité du dossier menant au joueur de Rennes, d’autres pistes seraient explorées. Ces derniers jours, il a notamment été question d’un intérêt pour Islam Slimani, auteur d’une belle saison à l’AS Monaco et qui est désormais revenu à Leicester. D’ailleurs, les Foxes ne compterait pas sur l’Algérien. La porte pourrait donc s’ouvrir pour cet été, bien que Le 10 Sport vous avait révélé que pour l’OM n’avait rien tenté pour le moment. Il faudra toutefois rapidement passer à l’action pour espérer récupérer Slimani car la concurrence est rude. Après le LOSC et Monaco, un sérieux candidat se serait invité dans cette course.

Des retrouvailles entre Jorge Jesus et Slimani ?