Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir d'Aubameyang enfin réglé ? La réponse !

Publié le 21 juillet 2020 à 7h30 par La rédaction

En fin de contrat en 2021 à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang est l'objet de nombreuses spéculations.

Alors qu’il fait actuellement les beaux jours d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang sera en fin de contrat en à l’été 2021 avec les Gunners . Arrivé à Londres en 2018 en provenance du Borussia Dortmund, le Gabonais pourrait prendre un nouveau départ prochainement. Et l’avant-centre penserait au FC Barcelone. Le club catalan souhaite préparer la succession de Luis Suarez et vise Lautaro Martinez de l’Inter. Un dossier très onéreux. Mais les Espagnols penseraient à Pierre-Emerick Aubameyang en plan B. Et l’avenir de l’ex-stéphanois se précise…

Aubameyang toujours dans le flou