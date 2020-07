Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une réunion d'urgence pour ce crack suivi par Zidane ?

Publié le 21 juillet 2020 à 7h00 par A.D.

Zinedine Zidane voudrait s'attaquer à Nicolo Zaniolo cet été. Alors que la pépite italienne serait en froid avec son entraineur Paulo Fonseca, son agent aurait réclamé une réunion au sommet avec la direction de l'AS Rome.

Pour renforcer son milieu de terrain, Zinedine Zidane songerait à recruter Nicolo Zaniolo. Toutefois, le coach du Real Madrid ne manquerait pas de concurrents sur ce dossier. En effet, Nicolo Zaniolo aurait également séduit la Juventus, l'Inter, Manchester United et Tottenham. De son côté, Nicolo Zaniolo préférerait rester à l'AS Rome, mais sa dispute avec son entraineur Paulo Fonseca pourrait totalement relancer son avenir.

Une réunion au sommet entre le clan Zaniolo et la Roma ?