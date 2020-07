Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane distancé pour ce crack de Serie A ?

Publié le 20 juillet 2020 à 0h30 par A.C.

Le Real Madrid de Zinedine Zidane semble avoir un grand retard par rapport à ses adversaires, dans la course à Nicolo Zaniolo.

Une grave blessure au genou a tronqué la saison fantastique de Nicolo Zaniolo, mais plusieurs gros clubs européens semblent le suivre toujours. La presse italienne assure en effet que Zinedine Zidane apprécierait tout particulièrement le profil du milieu offensif de l’AS Roma, qu'il souhaiterait attirer au Real Madrid. C’est également le cas de la Juventus et de l’Inter qui, après s’être écharpés sur le dossier Sandro Tonali, semblent déterminés à rafler la mise pour Zaniolo.

Pour Zaniolo ça sera entre la Juve et l’Inter