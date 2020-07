Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane enfin fixé pour ce crack de Serie A ?

Publié le 15 juillet 2020 à 1h00 par A.C.

Le dossier Nicolo Zaniolo, milieu offensif talentueux de l’AS Roma, pourrait être retardé pour le Real Madrid.

Pour renforcer son équipe, Zinedine Zidane semble également regarder en Serie A. Il Corriere dello Sport a en effet annoncé que le Real Madrid suivrait de près Nicolo Zaniolo, jeune talent de l’AS Roma et de la Squadra Azzurra . Le Real n’est toutefois pas seul sur cette piste, puisque la Juventus et l’Inter seraient de adversaires plus que sérieux. Les difficultés économiques de la Roma pourraient toutefois précipiter un départ de Zaniolo, évalué entre 50 et 70M€.

La Roma souhaite garder Zaniolo... au moins un an de plus