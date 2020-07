Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Beckham, Adidas... Sterling pourrait se mettre à rêver

Publié le 20 juillet 2020 à 0h00 par A.D.

Alors qu'il va passer chez Adidas, Raheem Sterling serait toujours ouvert à l'idée de rejoindre le Real Madrid. Comme pour David Beckham, l'attaquant de Manchester City espérerait voir son nouvel équipementier faciliter son transfert vers la Maison-Blanche.

Tombé sous le charme de Raheem Sterling, Zinedine Zidane aurait coché son nom il y a plusieurs mois. Si l'entraîneur semblait avoir oublié Raheem Sterling ces dernières semaines, le dossier a été totalement relancé ce dimanche. D'après les indiscrétions du Times , Raheem Sterling serait sur le point de passer chez Adidas. Et l'équipementier allemand pourrait faciliter le transfert de la star de Manchester City au Real Madrid. De son côté, Raheem Sterling n'avait pas fermé la porte à un départ au Real Madrid en février. « Actuellement, je suis à Manchester City, je suis très heureux, mais le Real Madrid est aussi un club fantastique. Je dois dire que j’ai un grand contrat avec City (2023) et je dois le respecter. Comme je prends les rumeurs du Real Madrid ? Je suis un joueur de Manchester City et je profite du moment, même si les choses ne se sont pas passées comme prévu en championnat. Mais je le répète, je suis très heureux à City » , avait-il confié à AS . D'après le média britannique, Raheem Sterling serait toujours emballé par l'idée de rejoindre la Maison-Blanche .

Sterling espérerait un coup à la Beckham pour signer au Real