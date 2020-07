Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane, la Juventus dans son viseur ?

Publié le 19 juillet 2020 à 17h30 par La rédaction

Après un nouveau titre remporté avec le Real Madrid, en seulement trois ans et demi de carrière, Zinedine Zidane pourrait bien aller voir ailleurs.

Zinedine Zidane doit trouver une place pour un autre titre, dans son armoire à trophées. Son Real Madrid a officiellement remporté la Liga après la défaite du FC Barcelone de Lionel Messi, face à Osasuna (1-2). C’est le onzième trophée de la très jeune carrière d’entraineur de Zidane. Tous remportés avec le même club ! Mais toutes les bonnes choses ont une fin et un possible départ de Zidane agite Madrid. Car le technicien de 48 ans peut tout se permettre avec son palmarès. Des sélections, des clubs prestigieux... Ils sont nombreux à être très attirés par Zidane, dont le contrat avec le Real Madrid court jusqu’en juin 2022.

La Juventus attend Zidane

S’il y a un club qui attend Zinedine Zidane les bras ouverts, c’est la Juventus, comme nous vous l'avons révélé le 19 avril dernier. Ancien joueur de La Vieille Dame , le Français a été régulièrement annoncé proche d’une arrivée sur le banc de la Juve. C’était le cas après Massimiliano Allegri... et ça l’est encore plus maintenant, avec Maurizio Sarri. La Gazzetta dello Sport explique en effet que la rencontre de ce lundi, face à la Lazio, sera capitale pour Sarri. L’entraineur pourra soit s’assurer le Scudetto, soit plonger dans une crise profonde, qui pourrait bien déboucher sur son départ. En cas de départ de Sarri, The Telegraph a évoqué la piste de Mauricio Pochettino, mais en Italie il n’y a qu’un nom pour les supporters de la Juventus : Zinedine Zidane. Turin est dans le destin du Français et, un jour ou l’autre, les routes de Zidane et de la Juventus vont se recroiser.

Ou l’Equipe de France ?