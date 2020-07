Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Cristiano Ronaldo, critiques… Le clan Zidane est soulagé !

Publié le 19 juillet 2020 à 13h30 par T.M.

De retour sur le banc du Real Madrid en mars 2019, Zinedine Zidane n’a vécu que des moments faciles sur le banc merengue. Alors quand le titre de champion d’Espagne a été acquis ces derniers jours, le Français et son entourage ont poussé un grand ouf de soulagement…

Et encore un trophée pour Zinedine Zidane ! En effet, le Real Madrid vient d’être sacré champion d’Espagne, devançant le FC Barcelone. Un titre marqué de la patte de Zizou qui a, encore une fois, réussi à tirer le meilleur de ses joueurs. Mais c’était loin d’être gagné quand l’entraîneur français a fait son retour sur le banc merengue en mars 2019. Zidane a ainsi repris les commandes d’un navire à la dérive suite au départ de Cristiano Ronaldo. Et même l’idole du Bernabeu n’a pas été épargnée par les critiques. Les résultats n’étant pas à la hauteur des attentes des espérances en début de saison, le poste du Madrilène était en danger alors que l’ombre d’un retour de José Mourinho planait. Finalement, en s’imposant face à Galatasaray, Zinedine Zidane a sauvé sa tête pour au final mener son équipe vers le titre de champion d’Espagne. Et alors que cela pourrait ne pas être encore terminé, la Ligue des Champions étant encore à jouer avec un huitième de finale retour contre Manchester City, on peut déjà souffler un coup.

« Notre retour au Real a été plus difficile que nous le pensions »

Au moment du sacre du Real Madrid en Liga, Zinedine Zidane a laissé exploser sa joie. Il faut dire que l’entraîneur merengue a répondu de la meilleure des manières à ses détracteurs. D’ailleurs, dans un entretien accordé ce dimanche à L’Equipe , David Bettoni, adjoint de Zizou à la Casa Blanca, a assuré : « En fait, notre retour au Real (en mars 2019) a été plus difficile que nous le pensions et cette saison 2019-2020 a été très compliquée. Il y avait toujours cet après Ronaldo à gérer et les joueurs étaient très attaqués dans les médias. On disait qu’ils étaient vieux, etc. Et après, c’est l’entraîneur qui en a pris pour son grade. On a eu des matches très positifs à des moments clés, puis des déceptions, et ensuite la pandémie. En fait, cette saison qui a duré un an a été remplie d’émotions, de satisfactions et de mauvais coups aussi et, jeudi, tout est ressorti ».

« Je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir »