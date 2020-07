Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Quand Zidane évoque le comportement de Gareth Bale...

Publié le 14 juillet 2020 à 20h00 par B.C.

Alors que Gareth Bale fait le show sur le banc de touche depuis plusieurs matches, Zinedine Zidane n'a pas voulu alimenter la polémique.

À défaut de faire le show sur les terrains, Gareth Bale s'amuse en tribune. L'international gallois n'a plus été utilisé par Zinedine Zidane depuis le 24 juin et une titularisation contre Majorque et se divertit comme il peut sur le banc de touche, face aux caméras. Face à Alavès il y a quelques jours, Gareth Bale avait pris sa mise à l'écart avec humour en faisant semblant de dormir les jambes tendues avec son masque pour lutter contre le coronavirus sur ses yeux. Et il en a été de même ce lundi soir lors de la victoire du Real Madrid contre Grenade (2-1) où l'attaquant de 30 ans a cette fois-ci mimé des jumelles avec un rouleau de papier hygiénique et sa main. Des images qui doivent crisper le club merengue et que n'a pas souhaitait commenter Zinedine Zidane.

« Rien à redire sur Bale »