Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ce choix de Zidane qui a suscité la colère de Marcelo …

Publié le 15 juillet 2020 à 1h30 par La rédaction

Se faisant une place petit à petit au Real Madrid, Ferland Mendy en surprend plus d’un grâce ses prestations. Mais le Français ne fait pas que des heureux chez les Merengue, à l'instar de Marcelo.

Auteur d’un somptueux but, Ferland Mendy s’est illustré lors de la victoire du Real Madrid face à Grenade (2-1). Des prestations qui emballent les supporters mais aussi son entraîneur Zinedine Zidane qui l'avait déjà félicité la semaine dernière face à Alavés (2-0): « On est contents de sa prestation. C'est la première année pour lui ici. Il est au niveau, et ça, c'est la bonne nouvelle. Il est venu ici pour montrer ses qualités, c'est ce qu'il est en train de faire, et on est tous contents de son rendement » . Une montée en puissance de l’ancien latéral gauche de l’OL qui commence petit à petit à mettre dans l’ombre le vice-capitaine du Real Madrid, Marcelo. À tel point que le Brésilien aurait demandé des comptes à Zinedine Zidane…

Marcelo a demandé des comptes à Zidane