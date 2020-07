Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane valide cette recrue à 48M€ !

Publié le 13 juillet 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Un an après son transfert au Real Madrid, Ferland Mendy semble avoir conquis son petit monde en Espagne, et particulièrement son entraîneur Zinedine Zidane.

Révélé dans les rangs de l’OL entre 2017 et 2019, Ferland Mendy (25 ans) a rejoint le Real Madrid il y a un an pour 48M€ + 5M€ de bonus. Une nouvelle étape dans la carrière du latéral gauche français, qui se retrouve en concurrence directe avec Marcelo au sein du club merengue . Mais Mendy semble clairement apporter satisfaction depuis son arrivée au Real Madrid, et notamment chez Zinedine Zidane qui s’est enflammé pour sa recrue en conférence de presse.

« Content de son rendement »