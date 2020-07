Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie se précise pour Jovic...

Publié le 12 juillet 2020 à 23h00 par La rédaction

Intéressé par Luka Jovic, le Milan AC aurait récemment contacté l’agent du Serbe. Ce dernier ne ferme pas la porte à un départ en Italie mais son salaire poserait problème.

Il est complètement passé à côté de sa saison au Real Madrid. Arrivée l’été dernier en Espagne après une saison remarquable à l’Eintracht Francfort notamment marquée par ses 27 réalisations, Luka Jovic n’a pas su convaincre Zinedine Zidane lors de sa première année en Liga. Même si le coach français compte sur son attaquant la saison prochaine, ce dernier pourrait en décider autrement. Alors que Leicester est intéressé par le Serbe, un autre cador européen serait passé à la vitesse supérieure pour tenter de recruter l’ancien du Benfica.

Le Milan AC le veut mais…