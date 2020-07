Foot - Real Madrid

Real Madrid : Eden Hazard rend hommage à Zinedine Zidane !

Publié le 19 juillet 2020 à 10h50 par La rédaction mis à jour le 19 juillet 2020 à 10h52

Alors que le Real Madrid vient d’être couronné en Espagne, Eden Hazard n’a pas tari d’éloges à l'égard de son entraîneur Zinedine Zidane.