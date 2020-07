Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane laisse planer le doute pour la suite…

Publié le 19 juillet 2020 à 6h00 par Th.B.

Contractuellement lié au Real Madrid jusqu'à l'été 2022, Zinedine Zidane ne s'est pas engagé pour une période plus conséquente lors d'une interview avec un média madrilène.

Zinedine Zidane y est parvenu. Un an après son retour sur le banc du Real Madrid et alors qu’il était décrié l’automne dernier, l’entraîneur merengue a amené la Casa Blanca sur le toit de l’Espagne. Jeudi soir, grâce à la défaite du FC Barcelone face à Osasuna, le Real Madrid a pu célébrer son titre de champion de Liga. De quoi lui valoir les louanges de Sergio Ramos, son capitaine et de Florentino Pérez, son président. Cependant, son contrat ne court que jusqu’en juin 2022. Et en l’état, rien ne laisse entendre qu’il le prolongera, et surtout pas le principal intéressé.

Zidane est dans le flou