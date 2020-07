Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indice lâché par Neymar sur son avenir ?

Publié le 19 juillet 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il est enfin épanoui au sein du PSG après de nombreuses spéculations sur son avenir, Neymar a confirmé la tendance vendredi.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 16 juillet, Neymar n’a jamais été aussi heureux qu’en ce moment au sein du PSG ! La star brésilienne, recrutée pour 222M€ en 2017, se sent aujourd’hui comme chez elle dans la capitale et n’envisage plus de changer d’air comme ce fut le cas il y a encore un an, lorsque Neymar souhaitait retourner au FC Barcelone. D’ailleurs, interrogé au micro de beINSPORTS vendredi après le carton du PSG en match amical contre Waasland-Beveren, le numéro 10 a lâché une phrase qui en dit long sur son épanouissement.

« Content de revenir à la maison »